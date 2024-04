Migranti, affonda un barchino: muore ragazza di 18 anni, altri 45 salvati e portati a Lampedusa

Aveva 18 anni ed era nata in Gambia : è annegata, durante la notte, in acque Sar Maltesi, dopo che il barchino in ferro sul quale viaggiava è affondato. A identificare il cadavere sono state le cugine - di 19 e 18 anni - con le quali viaggiava. Due ragazze che sono adesso sotto choc.

Il barchino è affondato a 33 miglia a Sud-Ovest di Lampedusa. La guardia costiera dell’isola ha tratto in salvo 45 migranti e ha recuperato il cadavere della ragazza. A mobilitarsi per salvare i migranti sono stati i militari della motovedetta Cp274, che li hanno poi portati al molo Favarolo di Lampedusa. Non risultano dispersi.-

Il pm di turno, ad Agrigento, ha disposto l’ispezione cadaverica che verrà fatta, nelle prossime ore, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa, dove il cadavere è stato portato. L’esame servirà per confermare che la diciottenne sia morta per annegamento. I 45 sopravvissuti, tutti salvati in acqua, vengono sentiti dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento.+