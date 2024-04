Licata, coppia accusata dell'incendio di un'auto in centro

Due persone sono state identificate come gli autori di un incendio ad un'auto, avvenuto alcuni mesi fa, in pieno centro a Licata. Si tratta di un uomo di 22 anni e di una donna di 40 anni. Per loro è scattato un avviso orale emesso dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo.

Ad identificare i presunti autori dell’incendio sono stati gli uomini del commissariato di polizia di Licata, coordinati dal commissario capo Giuseppe Garro. Il rapporto è stato poi trasmesso ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento ed al questore. Quest’ultimo, infine, ha emesso il provvedimento che gli agenti hanno notificato agli interessati. Al momento non si conosce la motivazione per la quale è stato appiccato l'incendio.

Negli ultimi mesi, come è noto, gli incendi di auto sono aumentati a Licata. L'ultimo è avvenuto circa venti giorni fa. Una Fiat Punto di proprietà di una coppia di coniugi è stata incendiata in via Torregrossa. A vedere le fiamme e a lanciare l’allarme è stato un residente che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.