Lampedusa, auto a fuoco mentre è in marcia: un giovane riesce a salvarsi, ma resta ustionato

Il fumo, poi le fiamme. Paura per un giovane automobilista che si trovava alla guida di una Fiat Punto che ha preso fuoco mentre era in marcia in via Cameroni a Lampedusa. Il ragazzo è anche rimasto ferito. È successo lungo la strada che porta all'hotspot di contrada Imbriacola. Quando si è reso conto che la sua auto stava per essere avvolta dalle fiamme, si è fermato ed è riuscito ad allontanarsi velocemente dal mezzo, ma durante quei momenti concitati è rimasto ustionato a una mano e a un braccio.

Nel giro di pochi minuti il veicolo è stato completamente distrutto dall'incendio. Il ragazzo ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio, ma in base ai primi rilievi, a provocare le fiamme sarebbe stato un malfunzionamento dell'impianto elettrico dell'auto.