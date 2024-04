I vandali distruggono le panchine a Porto Empedocle, il sindaco: «Sintomo di una città menefreghista»

Vandali in azione a Porto Empedocle, dove sono state prese di mira le panchine dell'area pedonale, smontate e ridotte a pezzi. A dare la notizia è il sindaco Calogero Martello, che sui social condanna fortemente il gesto e pubblica le foto dello scempio: la parte in ferro battuto delle strutture è stata gravemente danneggiata, così come le parti di legno, spezzate e abbandonate per terra.

«Chi amministra si assume le proprie responsabilità - prosegue il sindaco Martello - la cittadinanza deve assumersi però l’obbligo di rispettare le regole, di non sporcare e gettare rifiuti per strada, di non danneggiare gli arredi urbani perché diversamente ogni nostro sforzo sarà inutile. Noi però non ci rassegniamo e continueremo nella nostra attività, sempre e solo nell’interesse del bene pubblico». Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.