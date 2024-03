L'esplosione all'ospedale di Ribera, da Palermo arriva un nucleo speciale dei pompieri

Arrivano i rinforzi a Ribera per accertare la dinamica dell’esplosione all’ospedale Fratelli Parlapiano che è costata la vita al romeno di 53 anni, Brustureanu Costica, residente a Canicattì. È previsto per oggi l’intervento del Niat, il nucleo investigativo speciale dei vigili del fuoco di Palermo, che effettuerà verifiche e accertamenti tecnici per chiarire definitivamente, le modalità con le quali ieri sera, è scoppiato l’incendio che ha reso inagibile anche un’ala della struttura sanitaria. I vigili del fuoco di Sciacca e Agrigento, durante i sopralluoghi effettuati, hanno accertato che non c’è stata alcuna esplosione di bombola di ossigeno, perché era canalizzato al muro. Ad esplodere è stato il macchinario per l’ossigenoterapia lasciato in funzione nel momento in cui, nella stanza di degenza, l’uomo si sarebbe acceso la sigaretta. Gli altri quattro pazienti ricoverati sono salvi e sono stati trasferiti in un'altra ala della struttura sanitaria.

Il terzo piano dello stabile, dove si trova il reparto di Medicina, è stato posto sotto sequestro preventivo. Lo ha disposto il sostituto procuratore di turno di Sciacca che è rimasto fino a notte inoltrata sul posto. Il magistrato e i carabinieri, hanno sentito il medico, due infermieri e l’operatore socio-sanitario che erano in servizio, nel momento in cui è scoppiato l’incendio, per ricostruire i fatti. Nelle prossime ore, l’Asp di Agrigento dovrà prendere contezza dei danni e quantificare quanti soldi saranno necessari per ripristinare l’ala dell’ospedale.