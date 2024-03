Si accende la sigaretta e scatena un incendio all'ospedale di Ribera, muore paziente intrappolato tra le fiamme

Scoppia la macchina dell’ossigeno nel nosocomio. I pompieri hanno già evacuato pazienti e personale sanitario, ma non sono riusciti a mettere in salvo l'uomo: si sarebbe tolto la mascherina per fumare. La vittima è Costica Brustureanu, 53 anni: il rumeno era residente a Canicattì