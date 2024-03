Porto Empedocle, auto posteggiata va a fuoco: paura tra i residenti

Panico nella tarda serata di ieri a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Un'auto parcheggiata è andata a fuoco in via Granciara. Le alte fiamme hanno allarmato i residenti che, immediatamente, hanno allertato i soccorsi. Le fiamme sono giunte quasi fino al primo piano di un edificio sotto al quale era posteggiata la vettura.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I pompieri hanno anche effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'origine del rogo. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno individuato il proprietario.

Tanta la paura non solo tra i residenti, ma anche tra chi passava dalla zona con le auto. Parte della strada è stata chiusa, per poi essere riaperta.