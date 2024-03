«Appoggiato dalle cosche per essere eletto», indagato il sindaco di Villafranca Sicula

Gaetano Bruccoleri, in un primo momento, non era stato iscritto nel registro degli indagati ma secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, con il procuratore aggiunto Sergio Demontis ed i sostituti Claudio Camilleri e Giorgia Righi, le cosche mafiose della zona – in particolar modo quella di Burgio guidata dal boss Giovanni Derelitto – si sarebbero attivate per garantire il sostegno all’allora candidato sindaco.

Il primo incontro tra l’allora candidato sindaco e il boss Giovanni Derelitto risalirebbe all’1 dicembre 2021 a Ribera dove si era recato per sottoporsi alla vaccinazione Covid. Il trojan installato nel cellulare del boss registrano alcuni passaggi della conversazione tra i due: «Non m’avevi riconosciuto, ah?» «Ti giuro, ti giuro!» «… qualche giorno mi arricampo là che parliamo ...» «non me lo puoi dire qua?…inc…» «ah niente…che vuoi?» «…a Villafranca» «ci sono le votazioni pure?» «mi porto come Sindaco...» «Tanì, già puoi stare già al cento per cento!… con tutti gli amici che ho eee…ci penso io!…ciao Tanì…».

Per gli inquirenti non ci sono dubbi: non c’è altra spiegazione che un interessamento della cosca guidata dal boss Derelitto alla candidatura del farmacista, anche in ragion del fatto che il capomafia è privo dell’elettorato attivo (conseguenza delle precedenti condanne) oltre che, in ogni caso, residente in altro comune. Il boss, parlando con il suo autista, gli impartiva immediate direttive: «..un amico...» «appena ci vai alla farmacia glielo dici… "tutti così siamo, Tanì!" gli dici… "Giovanni me lo ha detto!" …è bravo!…Tanino è un amico!».

Un altro incontro avviene il 3 marzo 2022 quando il boss incarica Nicolò Riggio di chiamare Bruccoleri e concordare un appuntamento al bar Mulino: «Il numero di Tanino qual è?… ce l’hai lì Tanino? … quello personale del telefonino?… telefoniamoci!… fermati là… se lui… vediamo se è in giro, lo facciamo venire al Mulino!». Derelitto, utilizzando il cellulare di Riggio, parla con il candidato: «Eh Tanino... sei in giro?… niente... se ci potevamo vedere al Mulino…». L’incontro effettivamente avviene intorno alle cinque del pomeriggio. E dal mese di marzo 2022, secondo gli inquirenti, gli esponenti del clan si mobilitano per la campagna elettorale.