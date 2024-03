Agrigento, rivolta al carcere Di Lorenzo: condannati nove detenuti

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presidente Wilma Angela Mazzara, hanno condannato, per direttissima, i 9 detenuti arrestati lo scorso 2 gennaio per la rivolta al carcere Di Lorenzo. Sono stati accusati di avere strattonato un agente penitenziario, rimasto ferito (15 giorni di prognosi), per strappargli le chiavi della sezione media sicurezza e prenderne

totale possesso. I detenuti sono stati riconosciuti colpevoli delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e sequestro di persona ai danni di un detenuto al quale sarebbe stato impedito durante la sommossa di spostarsi per essere sottoposto, dopo un malore, a una visita medica per una crisi ipertensiva.

La pena più alta - 2 anni e 3 mesi di reclusione - è stata inflitta a Raffaele Ballocco, siracusano di 37 anni. Due anni e due mesi ciascuno a Sebastiano Miano, 29 anni, e Ferdinando Faro, 27 anni; entrambi di Catania. Un anno e 4 mesi ciascuno per Andrea Di Fazio, 37 anni, di Paternò; Calogero Cristian Spadicchia, 27 anni, di Gravina di Catania e Luigi Pino, 29 anni, di Catania. Un anno, 2 mesi e 18 giorni, infine, per Samuele Romeo, 25 anni, di Paternò ed Ezio Vinci, 28 anni, di Siracusa.