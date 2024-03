Agrigento, patente tolta due volte in 24 mesi: non aveva ancora ritirato la prima alla motorizzazione

Singolare episodio ad Agrigento, dove un uomo nell'arco di due anni è stato fermato per guida d'ebbrezza e gli è stata ritirata in entrambi i casi la patente. La particolarità è che il trentatreenne agrigentino non aveva ancora ripreso possesso della carta di circolazione tolta la prima volta.

L'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia stradale per un controllo e, sottoposto all’alcol test, è risultato positivo. Per questo motivo è scattata l’ennesima denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della nuova patente della quale, però, non era rientrato in possesso dopo la sospensione avvenuta due anni prima per lo stesso motivo.

Il trentenne è dunque risultato recidivo, è stato denunciato alla procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e la nuova patente, non ancora ritirata alla Motorizzazione, è stata bloccata.