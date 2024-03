Pubblica su un sito di incontri il numero telefono della ex: condannato ventottenne di Ribera

Il giudice monocratico di Sciacca ha condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione un giovane di ventotto anni di Ribera, accusato di avere diffuso dati personali dell’ex fidanzata facendo pubblicare, all’insaputa della ragazza, il suo numero telefonico in un sito di incontri. La giovane lo ha scoperto quando è stata contattata da uomini interessati a incontrarla. Il ventottenne è stato condannato per violazione del codice della privacy. I carabinieri sono risaliti a lui attraverso accertamenti sull’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione al sito.