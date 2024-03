Lampedusa, notte di sbarchi: sono arrivati sull'isola 228 migranti

Sono 228 i migranti sbarcati a Lampedusa, a partire da mezzanotte di oggi, 15 marzo. Sull’isola, ieri, in 24 ore, ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 431 persone.

Gli ultimi soccorsi, fatti da Capitaneria e guardia di finanza, hanno riguardato un gruppo di 65 (3 donne e 4 minori) nigeriani, sudanesi, senegalesi, somali e ivoriani partiti da Zawia in Libia e 47 (3 donne) gambiani, malesi, senegalesi e somali salpati da Sfax in Tunisia. I carabinieri invece hanno bloccato a Cala Pisana 25 (3 donne e 1 minore) eritrei, gambiani, etiopi e nigeriani salpati da Tagiura in Libia. La barca in vetroresina di 8 metri è stata ritrovata capovolta al molo di Cala Pisana. Altri 91 migranti, fra cui 4 minori, sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta Cp302 della guardia costiera. Il gruppo, composto da egiziani, siriani, pakistani, sudanesi ed eritrei, viaggiava su un barcone di 10 metri salpato da Zuwara in Libia, dopo aver pagato da 4 a 6mila euro a testa. I 91 sono stati trasbordati e portati a molo Favarolo, mentre la barca è stata lasciata alla deriva.