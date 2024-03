Agrigento, furto ad un distributore di carburanti e danneggiato il sistema di videosorveglianza: indagini

Ancora un distributore di carburanti preso d'assalto in provincia di Agrigento. Questa volta nel mirino è finita la Q8 della statale 189, impianto situato lungo la Agrigento-Palermo. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe rotto una finestra e si sarebbe introdotto negli uffici del distributore di carburanti. Lì è presente la cassaforte e i ladri l'hanno scardinata e rubato tutto l'incasso. Dentro vi erano i soldi di più giorni di lavoro. I ladri hanno anche danneggiato l'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante.

Ad accorgersi del furto è stato il titolare dell'impianto che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari sono giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato il titolare per capire se negli ultimi giorni avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Il bottino, al momento, non è stato quantificato, ma è ingente visto che dentro la cassaforte c'era l'incasso di diverse giornate.

Qualche settimana fa un episodio simile era accaduto presso la stazione di servizio della statale 115, negli uffici del distributore di carburante, all'altezza del bivio per Naro. Scardinata la saracinesca, i ladri sono riusciti a scassinare la cassaforte con all'interno circa 500 euro. Anche in questo caso, la scoperta è stata fatta nell'esatto momento in cui il titolare si accingeva a riaprire l'attività commerciale.