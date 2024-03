Montallegro: in fiamme l'auto di un imprenditore e della moglie, non si esclude l'origine dolosa

Notte di fuoco e di paura a Montallegro, dove due auto sono andate in fiamme. Si tratta dei mezzi di un imprenditore di cinquantasette anni e della moglie: entrambi erano parcheggiati in corso Vittorio Emanuele, da cui è stato subito lanciato l'allarme. L'incendio ha coinvolto la Ford Focus dell'uomo e, nel giro di pochi minuti, anche la Ford Ranger della donna. Il rogo si è rapidamente diffuso, i residenti della zona hanno chiamato i vigili del fuoco e sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio. Non è esclusa la matrice dolosa, ma tutti gli accertamenti sono tuttora in corso.

Un episodio che allunga l'elenco di casi simili avvenuti nelle ultime settimane nell'Agrigentino. A Canicattì si registra il numero più alto, dove quattro mezzi sono stati dati alle fiamme nel giro di tre giorni. Si tratta delle auto di un commerciante e di una donna e poi di un furgone. Il primo episodio in via Carlo Alberto: l'incendio ha riguardato un'Alfa Romeo. In seguito quello ai danni di una 33enne, proprietaria di una Lancia Delta che era parcheggiata in via Salvatore Gangitano. Poi il mezzo pesante, andato completamente distrutto. A fine dicembre è finita nel mirino anche la jeep di un avvocato.