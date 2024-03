Petardi accanto al carcere di Agrigento, sono stati esplosi in via Monsignor Costantino de Simone

Petardi esplosi alle spalle del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. È accaduto a mezzanotte e il fragore è stato udito anche dai quartieri limitrofi. L'episodio è avvenuto in via Monsignor Costantino de Simone che è una strada privata. Si tratta dell'ennesimo episodio, recentemente sono avvenuti casi simili denunciati dagli stessi residenti.

Botti all'esterno del carcere avvengono anche in altre province siciliane; si tratta di manifestazioni da parte di parenti di detenuti che lanciano così messaggi a chi sta in carcere. Avviene quando si vuole festeggiare compleanni o particolari eventi e in base alla ricorrenza vengono anche esplosi fuochi d'artificio.

Nel febbraio del 2023, giochi d’artificio erano stati esplosi a ridosso del carcere Antonio Lo Russo di Pagliarelli a Palermo, ad inizio gennaio, fuochi erano invece stati accesi all’interno dell’area carceraria di Trapani.