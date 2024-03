L'asfalto cede, perdita di gas davanti all'ospedale di Sciacca

È stato un intenso odore di gas, avvertito da alcune persone, a far scattare l’allarme stamattina a Sciacca, nella via Pompei, proprio di fronte l’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

A generare la rottura di una tubazione del sottosuolo sarebbe stato un cedimento stradale.

I vigili del fuoco di Sciacca hanno accertato che la perdita proviene dall’impianto di distribuzione di Gpl della attigua stazione di servizio Q8. Sono in corso gli interventi di ripristino della normalità.

Nel frattempo la strada è stata chiusa, e gli stessi varchi del nosocomio Giovanni Paolo II sono stati momentaneamente trasferiti alla parte retrostante. Si stanno verificando disagi e lunghi incolonnamenti per il traffico da e per Palermo. La via Pompei, infatti, è lo snodo principale che collega la città alla scorrimento veloce.

La statale 115 è stata interrotta all’altezza dell’ingresso ovest di Sciacca, e il flusso veicolare da e per Agrigento è stato dirottato attraverso un tracciato che interessa il centro abitato cittadino. La protezione civile non è ancora in grado di stabilire quando il pericolo sarà cessato.