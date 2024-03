Incidente a Siculiana, auto finisce in un dirupo: gravi due anziani

I sanitari del 118 hanno subito disposto il trasferimento in ospedale tramite l'elisoccorso: il marito è stato trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta, la moglie, che ha 79 anni, è stata invece ricoverata al San Giovanni Di Dio di Agrigento. In base ai primi accertamenti, nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. Le indagini sono in corso.

Sullo stesso tratto di strada, poche settimane fa, si è verificato un altro grave incidente. In questo caso sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Cinquecento e una Ford Focus. Lo scontro è stato frontale e sono rimasti feriti entrambi i conducenti. In condizioni più gravi, il giovane che si trovava alla guida della Cinquecento, trasportato in ospedale con codice rosso e poi ricoverato in terapia intensiva.