Agrigento, a fuoco un deposito di materiali e attrezzature per l'edilizia

Vasto incendio, nella tarda serata di ieri, nel quartiere San Leone, ad Agrigento. Ad andare a fuoco, in via Salvatore Campo, un immobile e un'area utilizzati come deposito di materiali e attrezzatura per l'edilizia.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco e alcune pattuglie della polizia. I pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere il rogo, mentre i poliziotti della sezione volanti hanno transennato tutta l'area. Ad andare distrutte diverse costose attrezzature tra cui, anche, delle impastatrici. I danni, comunque, sono ingenti.

Gli inquirenti stanno appurando l'esistenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini. Tutte le piste rimangono aperte. Anche stamattina previsto un sopralluogo per scongiurare focolai, mettere in sicurezza l'intera area e cercare elementi utili per le indagini.

Foto Mareamico