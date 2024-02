Incidente sul lavoro a Naro: cede il cric, meccanico resta incastrato sotto un autobus

È rimasto incastrato sotto l’autobus che stava riparando probabilmente a causa del cedimento del cric. Un meccanico di Canicattì è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in viale Europa, a Naso, in un incidente sul lavoro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e il personale del 118. Ma l’uomo è riuscito a disincastrarsi prima ancora dell’arrivo dei soccorsi ed è stato poi trasportato in ospedale.

Il meccanico era impegnato nella riparazione di un guasto ad un bus di linea che, si trovava parcheggiato da alcuni giorni nei pressi della strada statale in direzione Camastra.