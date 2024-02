Auto a fuoco a Canicattì: l'autista riesce a mettersi in salvo

Tragedia sfiorata in provincia di Agrigento. Un'auto è andata a fuoco lungo la strada statale 122 Canicattì Nord nei pressi del bivio di Serradifalco. Secondo una prima ricostruzione, l'autista, un impiegato dell'Enel, stava viaggiando sulla vettura, una Fiat bianca, quando ad un certo punto si è accorto che qualcosa non andava nel mezzo.

Ha deciso di fermare subito il veicolo e di scendere dalla vettura che in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme. È stato lo stesso proprietario del mezzo ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno spento le fiamme che si sono sviluppate dal vano motore e hanno messo in sicurezza l’intera zona. Al momento non si conoscono le cause del rogo.

Nessuno è rimasto ferito, nella zona si sono verificati rallentamenti.