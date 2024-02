Paura a Siculiana: crolla una palazzina disabitata, evacuate le abitazioni vicine

Paura a Siculiana per il crollo di una palazzina. È successo in via Marconi, dove un vecchio edificio ha all'improvviso ceduto, rischiando di travolgere alcuni passanti. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri che hanno fatto evacuare le abitazioni vicine per procedere alle operazioni di messa in sicurezza.

Sul luogo in cui si è verificato il crollo, anche i tecnici comunali. Le già precarie condizioni dell'immobile sarebbero state seriamente compromesse dalle infiltrazioni provocate dal maltempo degli ultimi giorni. Pochi giorni fa un altro crollo ha provocato invece un ferito a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. In questo caso ha ceduto il balcone sul quale stavano lavorando due operai di 41 e 53 anni. I due erano impegnati in lavori di ristrutturazione non autorizzati e, come accertato dai carabinieri, non conformi alla normativa vigente.

I due operai sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Il quarantunenne, che ha riportato fratture agli arti inferiori, è stato ricoverato. L’altro operaio, invece, sarebbe rimasto illeso. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta e i dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune per la messa in sicurezza dei luoghi. L’area, dopo il sopralluogo dei carabinieri, è stata sottoposta a sequestro.