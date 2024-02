Racalmuto, auto si schianta contro un albero: ferito il conducente

Ancora un incidente stradale in provincia di Agrigento, questa volta a Racalmuto. Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di ieri, un automobilista che percorreva viale Falcone Borsellino, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro un albero.

L'impatto è stato molto forte. Lanciato l'allarme, sul posto è giunta un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dove i medici hanno effettuato ulteriori accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni non sarebbe coinvolto alcun altro mezzo.