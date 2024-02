Il mare in tempesta non ferma lo sbarco di 55 migranti a Lampedusa

Altri 55 migranti sono sbarcati a Lampedusa. Nonostante il mare sia in tempesta, motivo per il quale giovedì sera non è partito il traghetto di linea da Porto Empedocle e ieri sera non si è potuta attivare la nave sostitutiva, i barconi continuano a salpare dalla Libia verso la Sicilia.

La motovedetta Cp327 della guardia costiera ha soccorso, poco prima delle 8,30, una carretta di 7 metri con a bordo eritrei, egiziani, etiopi, marocchini e sudanesi che hanno riferito d’essersi messi in viaggio da Zouara, pagando 4 mila dollari a testa, alle ore 23 di mercoledì.

Anche questo gruppo è stato portato nell’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 428 ospiti.

Disposti i trasferimenti in aereo

La prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, cercando di fronteggiare l’impossibilità a trasferire i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa via mare, ha predisposto per lunedì un volo Oim per Bergamo con circa 180 persone. Novanta verranno accolti nelle strutture del Piemonte e altrettanti in quelle del Veneto. Fra i 428 migranti presenti nella struttura di primissima accoglienza della maggiore delle isole Pelagie ci sono anche una trentina di minori over 14.