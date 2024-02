Favara, fuori pericolo il ragazzo accoltellato dalla sorella per il rumore della Playstation

È fuori pericolo il sedicenne accoltellato dalla sorella, nei giorni scorsi, dopo una lite avvenuta in casa. Il ragazzino si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento nel reparto di Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici ieri sera hanno sciolto la prognosi e il 16enne resta monitorato e sotto costante osservazione.

Il ragazzino è stato colpito con una coltellata alla schiena, che si è conficcata tra cuore e polmone e la lama non ha lesionato l’apparato circolatorio.

Attorno a quello che è avvenuto nell'abitazione di Favara ci sono in corso le indagini coordinate dalla Procura per i minorenni. Secondo quanto ricostruito, la 17enne avrebbe accoltellato il fratello minore per il troppo rumore provocato durante una partita con la Playstation. Per la ragazzina è scattata una denuncia per lesioni personali gravi, ma non è stata applicata alcuna misura cautelare.