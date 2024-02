La riserva naturale di Torre Salsa violata da sei motociclisti: le foto inviate ai carabinieri

Domenica mattina in sei sono entrati con le moto nella spiaggia di Torre Salsa, che è anche una riserva naturale. Lo rende noto Mareamico, che ha proposto anche quattro immagini, riprese dal naturalista Antonio Vanadia. Le foto sono state inviate alla caserma dei carabinieri di Siculiana, che, dice l'associazione ambientalista, sta provvedendo ad identificare i motociclisti, che per questo comportamento rischiano sanzioni, previste in questi casi dal codice della strada e da quello della navigazione.