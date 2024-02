Favara, aveva armi e munizioni illegali: denunciato un uomo di 57 anni

Un uomo di 57 anni di Favara è stato denunciato dai carabinieri, per detenzione abusiva di armi e munizioni, per violazione dei limiti alla detenzione di munizioni senza denuncia e per omessa comunicazione del cambio di residenza di arma. I militari, dopo il mirato controllo, hanno trovato nella disponibilità dell’uomo due fucili calibro 12, una katana lunga 102 cm e 35 munizioni calibro 308 Winchester non denunciati e hanno accertato l’omessa comunicazione del cambio di residenza di un ulteriore fucile da caccia calibro 12.

Armi e munizioni sono state sequestrate. Ritrovati anche 10 fucili da caccia, 3 pistole, 1 carabina e munizionamento vario, regolarmente detenuti, ma che sono state ritirati cautelativamente.