Si appropriò di 461 mila euro, condannato l’ex direttore amministrativo di una scuola di San Giovanni Gemini

L’ex direttore amministrativo di un istituto scolastico di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino, è stato arrestato dopo la condanna definitiva per peculato. L’impiegato, ormai ottantenne, deve scontare 6 mesi di reclusione per l’accusa di essersi appropriato di 461.151 euro di proprietà della scuola attraverso l’emissione di assegni circolari. L’uomo sconterà la pena in detenzione domiciliare.