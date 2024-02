Agrigento, maxi furto in un'azienda di arredi e ceramiche: ladri in fuga con un furgone rubato

Prima il furto di un furgone, denunciato dal proprietario ai carabinieri, poi il maxi colpo in un'azienda di arredi e sanitari nella zona industriale. I ladri hanno messo a segno il furto in contrada San Benedetto ad Agrigento, da cui è stato lanciato l'allarme: il titolare, al momento dell'apertura, ha notato l'ingresso forzato e il capannone completamente a soqquadro.

È stata portata via merce di ogni tipo: ceramiche, prodotti di idraulica, sanitari, arredi, per un bottino che è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Agrigento e i militari della tenenza di Favara che hanno accertato il maxi furto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. A fornire elementi utili potrebbero essere le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

Si tratta dell'ennesimo colpo registrato nelle ultime settimane in città. Il più recente è quello al Palacongressi del Villaggio Mosè, in viale Leonardo Sciascia, dove sono stati rubati soldi, computer e sono state manomesse le telecamere di videosorveglianza: qualcuno avrebbe forzato una delle porte d'ingresso della struttura e si sarebbe diretto verso gli uffici che vengono utilizzati da un'associazione culturale.