Quindicenne trovato con un tirapugni d'acciaio, denunciato a Favara

Un quindicenne di Favara è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Palermo. È accusato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Durante un controllo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un tirapugni in acciaio. Il giovane è stato anche segnalato alla prefettura di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. I militari gli hanno trovato addosso due involucri contenenti complessivi undici grammi di hashish.