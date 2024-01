Incendio a Sciacca, a fuoco l'auto di un impiegato: indagini

Paura a Sciacca per un incendio divampato lungo la strada provinciale 76, in contrada Carbollace, all'altezza del bivio per Sant'Anna. Ad andare a fuoco un'auto, una Toyota Yaris. Secondo le prime informazioni, alcuni residenti allarmati dal fumo e dall'odore di bruciato hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco.

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno spento il rogo. In contrada Carbollace sono arrivati anche i carabinieri della sezione Radiomobile che hanno avviato le indagini. Rintracciato il proprietario dell'auto, un impiegato di 34 anni, lo hanno ascoltato per sapere se l'uomo nei giorni precedenti al fatto avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Le fiamme hanno causato parecchi danni alla Toyota Yaris.

Ancora ignote le cause del rogo, ma tutte le piste restano aperte.