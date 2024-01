Incendio ad Agrigento, rogo in un'abitazione abbandonata e occupata abusivamente: nessun ferito

Momenti di panico la scorsa notte ad Agrigento per un incendio divampato in via Nicone. Secondo la prima ricostruzione, i residenti della zona, allarmati dalle alte fiamme che provenivano da un'abitazione abbandonata e occupata abusivamente, hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i pompieri e i carabinieri. I primi sono riusciti a spegnere le fiamme e hanno perlustrato la casa per scongiurare la presenza di eventuali occupanti abusivi. I vigili del fuoco hanno accertato che ad andare a fuoco è stato un materasso, quindi, probabilmente, al momento dell'incendio, nell'abitazione c'era qualcuno che, involontariamente, ha provocato il rogo, magari accendendo qualcosa per riscaldarsi. Nessuno è rimasto ferito.