Migranti, due sbarchi nell'agrigentino: sette persone bloccate

Sono stati due, e non uno, gli sbarchi di migranti a Torre Salsa a Siculiana. Oltre all’imbarcazione bianca e azzurra, tipologia di peschereccio, lasciata alla deriva, è stato ritrovato e sequestrato un piccolo gommone. I migranti rintracciati sono saliti intanto, dopo ore ed ore di ricerche, a 7. Tranne il tunisino 21enne arrestato e in attesa di convalida perché ha fatto ingresso in Italia dopo l'espulsione che è stato trasferito nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri del Villaggio Mosè ad Agrigento, gli altri sono stati condotti nella caserma Anghelone della polizia.

Uno di loro ha presentato richiesta di asilo politico ed è stato già collocato in un’idonea struttura. Per gli altri 5 sono state attivate le procedure di respingimento dal territorio nazionale.

Mistero su quanti effettivamente fossero i migranti sui due natanti. C'è chi parla di una ventina su una imbarcazione e chi, invece, genericamente di una sessantina. Le ricerche, da parte dei carabinieri del Norm di Agrigento e della stazione di Siculiana, così come anche dalla polizia, vanno avanti.