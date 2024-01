Licata, violenta rissa all'interno di un nucleo familiare

Una violenta rissa è scoppiata ieri sera tra alcune persone a Licata. Secondo una prima ricostruzione, in via Bucceri, in pieno centro, all'interno di un nucleo familiare ci sarebbe stata prima una lite verbale ma, ben presto, dalle parole si sarebbe passati ai fatti.

Nella violenta rissa, udita dai vicini, qualcuno sarebbe rimasto ferito. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunte le ambulanze del 118, le volanti della polizia e i carabinieri. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie.

Poliziotti e carabinieri della locale Compagnia hanno calmato gli animi esagitati e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Non si conoscono i motivi della lite.