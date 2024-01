Licata, spento completamente il rogo. Dall'Asp arrivano le raccomandazioni per i cittadini

È stato totalmente spento l’incendio nell’area stoccaggio rifiuti Omnia Srl che era divampato sabato sera. Per 5 giorni i vigili del fuoco, insieme alla protezione civile, hanno lavorato incessantemente. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche i canadair e gli elicotteri dei vigili del fuoco che hanno gettato acqua dall’alto per spegnere completamente il rogo dei rifiuti.

Ieri l'Arpa aveva comunicato i dati sulla qualità dell'aria rassicurando il sindaco che, a sua volta, aveva voluto renderli noti ai cittadini per stemperare le preoccupazioni. A seguito di ciò, l’Asp di Agrigento ha inviato al Comune di Licata e alla altre strutture sanitarie una richiesta di provvedimenti urgenti conseguenziali all’incendio.

Per prima cosa viene chiesto ai cittadini di evitare l’areazione dei locali e delle abitazioni, limitare gli spostamenti nel contesto cittadino solo a casi di effettiva necessità e sempre con mascherina, almeno FFP2. Inoltre, si invita la popolazione ad adottare precauzioni quando si consumano prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata, ovvero occorre lavare accuratamente la verdura e consumare la frutta solo dopo averla lavata e sbucciata. Poi, si consiglia alla popolazione di evitare l’assunzione di alimenti di origine animale, quali carne, pesce e derivati, provenienti da allevamenti stanziati in prossimità dell’area interessata e prodotti in data successiva al 20 gennaio 2024 e invitare i proprietari degli allevamenti licatesi a non utilizzare foraggi provenienti dal sito a rischio di contaminazione.