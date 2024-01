Incendio a Palma di Montechiaro, fiamme sul tetto di un'abitazione: panico tra i residenti

Panico questa mattina a Palma di Montechiaro. Il tetto di un'abitazione è andato a fuoco in contrada Ciotta. L'episodio è avvenuto intorno alle 6,15. Alcuni residenti, vedendo le alte fiamme e la nube nera, hanno allertato i vigili del fuoco. Immediato l'intervento dei pompieri che sono giunti nella zona balneare con una squadra. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona. Non ci sono feriti e nessuno è rimasto intossicato. Grande preoccupazione anche tra i passanti e i residenti, alcuni dei quali sono scesi per strada.

I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno effettuato i rilievi per capire cosa abbia provocato l'incendio.