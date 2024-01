Il duplice femminicidio a Naro, in prefettura si riunisce il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha presieduto a Naro un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a venti giorni dal duplice omicidio di due cittadine rumene residenti nella piccola cittadina agrigentina ormai da anni. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara, i rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio, e il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Edoardo Moro.

Nel corso dei lavori, sono state affrontate le tematiche della sicurezza urbana: il prefetto ha assicurato l’impegno delle forze di polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico a Naro, evidenziando la necessità di intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità dei cittadini. Sarà disposto l’impiego di pattuglie a piedi e in auto e potenziata la collaborazione con il comune. Il prefetto ha inoltre ribadito la vicinanza al sindaco in relazione agli episodi intimidatori di cui è stata vittima negli ultimi mesi, assicurando la massima attenzione dello Stato per l'incolumità personale del primo cittadino.