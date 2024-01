Migranti, naufragio davanti le coste agrigentine: un disperso

Una sessantina di migranti sono approdati in serata sulla costa di Siculiana nella località di Torre Salsa in seguito al ribaltamento del barcone sul quale viaggiavano forse a causa del forte vento. Secondo una prima ricostruzione da parte delle persone soccorse dopo essere arrivate in paese, potrebbe esserci un disperso. Sono diverse le persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Alcuni migranti hanno tentato di fuggire ma sono stati intercettati dalle forze dell’ordine.