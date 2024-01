Incidente ad Agrigento: scontro tra un'auto e una bici, ferito il ciclista

Un incidente stradale si è verificato, questa mattina, ad Agrigento. A scontrarsi, un'auto e una bicicletta. L'incidente è avvenuto in via Scimè, strada in discesa a ridosso del tribunale di Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione, la causa sarebbe stata una mancata precedenza da parte di una delle due persone alla guida. Nello scontro, ad avere la peggio è stato il ciclista che è finito rovinosamente a terra.

Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno soccorso l'uomo che ha riportato vari traumi. Prestate le prime cure è stato trasferito in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è giunta una pattuglia della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica e gestire il traffico nella zona.