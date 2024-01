Agrigento, rissa con i coltelli in pieno centro: esplode la violenza tra due gruppi di immigrati

Violenza in pieno centro ad Agrigento. Una rissa è scoppiata tra due gruppi di giovani immigrati che hanno seminato il panico in via Atenea. I ragazzi coinvolti sarebbero almeno quattro e stando alla testimonianza di alcuni passanti, durante alcuni di loro avrebbero anche impugnato dei coltelli. Momenti di tensione a Porta di Ponte, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri: solo al loro arrivo si sono placati gli animi, ma bisognerà adesso risalire ai motivi della rissa e rintracciare tutti i giovani coinvolti. Si tratterebbe di un ragazzo della Libia e di tre tunisini, le indagini sono in corso.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza ad Agrigento. Il più recente risale soltanto ai primi di gennaio e pochi giorni fa si è concluso con l'arresto di due uomini. La polizia ha infatti identificato e bloccato all’aeroporto di Palermo, da dove stavano scappando in Belgio, due quarantenni. Sono i presunti autori della selvaggia aggressione ai danni di un commerciante quarantacinquenne di nazionalità nigeriana, da tempo domiciliato nella Città dei Templi, che reclamava, poiché ne aveva tutto il diritto, di parcheggiare la propria auto nello stallo riservato ai disabili in quel momento occupato.