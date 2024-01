Incidente ad Agrigento, perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata: ferito

Incidente ad Agrigento. Secondo la prima ricostruzione un uomo a bordo della propria auto, giunto in via Salvatore Scifo, strada che collega il Quadrivio Spinasanta e la provinciale per Fondacazzo, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito in una scarpata.

L'auto si è capovolta ed è finita a circa venti metri dalla carreggiata. I passanti che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 i cui sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in ospedale.

Sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni di recupero dell'uomo e la polizia locale che ha transennato la zona in attesa dei soccorsi e della messa in sicurezza della strada.

Inevitabilmente si sono formate lunghe code.