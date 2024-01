Menfi, dopo una lite investe il vicino di casa con l'auto e poi lo colpisce con pugni alla testa

Investe volontariamente con l’auto il vicino di casa, poi scende dal veicolo e lo colpisce ripetutamente alla testa. È quanto accaduto in via Michelangelo a Menfi, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, che avrebbe avuto un diverbio con un altro individuo, poi identificato nel vicino di casa, con la propria vettura si sarebbe fiondato sull'uomo che a sua volta stava salendo a bordo della propria auto.

La vittima è caduta a terra e l'aggressore, non contento, sarebbe sceso e lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa, per poi fuggire. Non si conoscono i motivi del gesto.

All'aggressione avrebbe assistito qualche passante che avrebbe allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza e i carabinieri della stazione di Menfi. La vittima è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Sciacca: ha riportato la frattura del bacino e gravi traumi sparsi sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si trova attualmente ricoverato.