L'incendio nella discarica di rifiuti a Licata, fiamme ancora non domate e c'è allarme per l'ambiente

Fiamme ancora non del tutto domate all’Omnia, il centro di stoccaggio dei rifiuti in contrada Bugiades a Licata. E c’è adesso preoccupazione anche per le possibili conseguenze ambientali. Nessuno è rimasto intossicato grazie al rapido intervento congiunto dei commissariati di polizia di Licata e Palma di Montechiaro, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, dell’Arpa e della protezione civile che raccomanda di tenere chiuse le finestre delle abitazioni.

La colonna di fumo per ore è stata visibile da chilometri di distanza e la quantità di rifiuti depositata nella discarica non lascia tranquilli, con il rischio che una nube tossica avvolga Licata e le zone limitrofe.

La Omnia si trova fra contrada Bugiades e la statale 115, la sud occidentale sicula. Lo svincolo che immette alla 115 è stato chiuso al transito di veicoli, in entrambe le direzioni, nel tratto in prossimità del km 229,500. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale.