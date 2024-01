Beve acido al posto dell'acqua, resta ferito un agricoltore di Licata

Beve da una bottiglia di plastica convinto che ci fosse dentro dell’acqua, ma in realtà si trattava di un acido, una sostanza corrosiva. Momenti di paura per un agricoltore di Licata, nell’Agrigentino, che è rimasto ferito mentre era al lavoro nel proprio appezzamento di terreno in contrada San Michele.

L’uomo, dopo aver mandato giù i primi sorsi, si è reso conto che non si trattava di acqua, ma di acido. Evidentemente aveva messo la sostanza che si utilizza per usi agricoli in una bottiglia di acqua ma poi se ne era dimenticato. A soccorrerlo alcuni suoi colleghi che lo hanno trasportato all'ospedale San Gioacomo d'Altopasso, dove sono state praticate le prime cure per eliminare la sostanza corrosiva. L’agricoltore è stato poi trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento per essere sottoposto ad una gastroscopia per evidenziare eventuali danni interni.