Licata: sorpreso a rubare in un supermercato, prende a testate il titolare e picchia un dipendente

Avrebbe tentato di rubare alcuni prodotti, ma colto in flagranza dal titolare e da un dipendente, ha reagito con la violenza. Paura in un supermercato in pieno centro a Licata, dove è stato necessario l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine. Il giovane extracomunitario avrebbe tentato di impossessarsi degli alimenti e di uscire dal negozio senza passare dalla cassa: il proprietario si è accorto di tutto e, insieme all'addetto alla sicurezza ha cercato di effettuare un controllo per accertare il furto.

Il ragazzo è andato su tutte le furie, colpendo con una testata il responsabile dell'attività e spintonando il dipendente, finito violentemente per terra. Quando è stato lanciato l'allarme, sul poto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. L'aggressore si è nel frattempo dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Ad assistere alla scena decine di clienti che, in preda alla paura, sono eltteralmente fuggiti dal supermercato. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere.