Incidente ad Agrigento, auto si schianta contro 3 vetture posteggiate e si ribalta: due feriti e un arresto

Incidente nella notte ad Agrigento. Il conducente di un'auto, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, una Renault Clio, ed è finito su tre auto in sosta.

Secondo una prima ricostruzione, i due occupanti del veicolo si trovavano nella zona del campo sportivo e la Renault Clio, dopo aver urtato contro le vetture parcheggiate, distruggendole, si è ribaltata.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i due passeggeri dal mezzo, un'ambulanza e i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi. Due i feriti che sono stati soccorsi dal personale medico. Uno dei due, nonostante le ferite, all'arrivo dei carabinieri ha inveito contro questi ultimi e li ha minacciati.

I militari dopo averlo calmato lo hanno arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e portato in caserma. I carabinieri hanno inoltre proceduto a tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.