Canicattì, un uomo trovato morto nel deposito di un negozio. Era scomparso da casa da alcuni giorni

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri sera nel deposito di un negozio in via Vitaliano Brancati a Canicattì. Si tratta di un cinquantasettenne rumeno, del quale non si avevano notizie da giorni. L’uomo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, per cui il decesso sarebbe avvenuto da qualche tempo.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale sanitario. La zona è stata transennata, sono state avviate le indagini e compiuti tutti i rilievi del caso. Presente anche il sindaco Vincenzo Corbo.

Non si sa come mai l'uomo di 57 anni si trovasse nel deposito, se avesse trovato riparo nel negozio o se vi si trovava per altri motivi. Saranno le indagini a chiarire le cause del decesso e si cercherà di capire come mai il rumeno si trovasse proprio all'interno del deposito.

Circa una settimana fa l'uomo era scomparso da casa e la moglie, che non aveva più notizie, aveva deciso di denunciare la scomparsa ai poliziotti del commissariato di Canicattì. Erano iniziate le ricerche, ma dell'uomo nessuna traccia. Ieri, il macabro rinvenimento.

Il sindaco di Canicattì, per la giornata di oggi, ha firmato un'ordinanza di chiusura dell’Istituto Euroform, situato nei pressi del deposito dove è stato ritrovato il cadavere, per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.