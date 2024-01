Agrigento, paura al liceo scientifico Leonardo: crollano calcinacci in una classe

Momenti di paura al liceo scientifico Leonardo di Agrigento, dove alcuni calcinacci si sono staccati dal tetto di una classe. In quel momento nell'aula si trovavano gli studenti e un professore, che si sono resi conto in tempo di quello che stava succedendo e sono riusciti ad allontanarsi. Nessuno è rimasto ferito, ma la preoccupazione è stata tanta. La scuola ha avvisato i vertici dell'Ufficio tecnico del libero consorzio che hanno effettuato un sopralluogo e disposto i primi interventi per verificare ulteriori eventuali criticità.

«I nostri tecnici – spiega il dirigente dell'ufficio tecnico, Michelngelo Di Carlo – stanno effettuando dei sopralluoghi mirati ed entro la fine della giornata, appena le altre aule saranno libere dagli studenti, controlleranno tutti i soffitti del piano dove si è verificato il distacco di calcinacci. Trattandosi di un ultimo piano è verosimile che possa essersi trattato di un accumulo di acqua piovana sul terrazzo e che le infiltrazioni conseguenti abbiano provocato l’episodio di questa mattina».

Si tratta dell'ennesimo caso in Sicilia, dove soltanto pochi giorni fa si è verificata la caduta dei calcinacci all'istituto comprensivo Laura Lanza di Carini, in provincia di Palermo. In questo caso il cedimento è avvenuto nell'atrio esterno della scuola, ma i genitori, preoccupati, hanno scritto al Comune per chiedere provvedimenti concreti e definitivi. «È stata una tragedia sfiorata - ha detto il papà di una bimba - non è possibile che dopo ogni pioggia dobbiamo avere paura che qualcosa crolli sulla testa dei nostri figli».