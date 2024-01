Un cucciolo di cane morto a Sciacca per avvelenamento

Un cucciolo di tre mesi è stato avvelenato a Sciacca, in contrada Renella. Soccorso dal servizio veterinario, il cane è morto dopo atroci sofferenze e sembra che abbia ingerito del lumachicida, un veleno letale. Lo rende noto il Partito animalista italiano che ha depositato una denuncia in procura.

«Siamo veramente indignati e rammaricati - spiega Patrick Battipaglia, coordinatore per l’Italia insulare del Partito animalista - Quello che è successo a Sciacca ci lascia a dir poco sgomenti. Non è possibile che qualcuno, impunemente, continui a commettere atti violenti nei confronti di poveri animali indifesi. Chiediamo al sindaco di adempiere alle sue responsabilità, quindi, bonificare immediatamente l’intera area oggetto delle esche avvelenate e allo stesso tempo fare tutto il possibile, mediante anche l’intervento della polizia locale per assicurare il prima possibile alla giustizia chi si sta macchiando di una azione così meschina e crudele. Per chi avesse visto qualcosa, è a disposizione un recapito telefonico: 3471440434».