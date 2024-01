Rapina a Canicattì, ruba una borsa con 4.000 euro ad una donna e fugge

Una donna è stata rapinata a Canicattì da un uomo che è fuggito con la sua borsa che conteneva 4.000 euro in contanti, più altri effetti personali e anche i documenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che indagano sull'accaduto, il rapinatore è entrato in azione in via Ninni Cassarà, mentre la donna era in macchina e stava parcheggiando.

Tutto si è svolto molto rapidamente: l'uomo ha aperto lo sportello all'improvviso, terrorizzando la donna e poi fuggendo via. La vittima, un impiegata di 60 anni, sotto choc ha raccontato tutto ai militari, che hanno avviato le indagini, anche visionando le immagini delle videocamere presenti in zona.