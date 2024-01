San Giovanni Gemini, giovane di 32 anni scomparso da 7 giorni. Aveva detto di recarsi a Palermo

C'è tanta preoccupazione a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, per la scomparsa di un giovane di 32 anni. Del ragazzo non si hanno notizie dallo scorso 5 gennaio. A lanciare l'allarme è stata la madre, preoccupata anche per le condizioni di salute del figlio, che ha presentato la denuncia ai carabinieri di Cammarata.

Il ragazzo di 32 anni ha origini straniere, è regolarmente residente in Italia, ed è uscito di casa venerdì scorso, 5 gennaio, dicendo alla madre che sarebbe andato a Palermo. Da allora, nessuna notizia. LA madre ha raccontato agli inquirenti di aver sentito il figlio con un'ultima telefonata venerdì scorso e poi non lo avrebbe più raggiunto perchè lo smartphone è sempre risultato spento.

I carabinieri hanno avviato le ricerche, diramando l'appello anche ai colleghi del capoluogo siciliano; la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per la scomparsa.

Il ragazzo ha problemi di salute, soffrirebbe di alcuni disturbi psichici e necessiterebbe di cure e attenzioni costanti.